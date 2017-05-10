القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن العام الحالي سيشهد انطلاقة قوية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات والحقول الجديدة الجاري تنميتها ووضعها على الإنتاج، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، موضحا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تدريجياk في إطار خطة الدولة لتأمين وتوفير إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات غرب الدلتا (شمال الإسكندرية / غرب المتوسط العميق) عبر “الفيديو كونفرانس”، والذي تبلغ استثماراته 9 مليارات دولار.

وأشار الملا أنه تم الإسراع في تنفيذ خطة تنمية المشروع والبالغ احتياطياته المؤكدة حوالي 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالي 55 مليون برميل متكثفات.

وأضاف أنه تم وضع المرحلة الأولى من المشروع (حقلي تورس وليبرا) على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة البرلس وذلك قبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يوميا.

وأشار الوزير إلى أن الوفر المتحقق بعد وضع المرحلة الأولى على الإنتاج يقدر بحوالي مليار دولار سنويا، وحوالي 1.8 مليار دولار سنويا بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع ووضعها على الإنتاج وذلك عند احتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولارا للبرميل.