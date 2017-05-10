الاسكندرية-أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية, اليوم /الأربعاء/ من ضبط 3 مليون و750 ألف قرص من الأدوية والمنشطات مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بمنطقة الرمل.

جاء ذلك عقب تلقي ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام م. ح. ف. “38 عاما” بإدارة مخزن يقع في دائرة قسم ثان الرمل للاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة, دون ترخيص من إدارة تفتيش الصيادلة وذلك بالمخالفة للقانون.

تمت مداهمة المخزن والقبض على ه`. م. ع. “26 عاما” المدير المسئول عن المخزن وتم ضبط 117 ألف و110 عبوات وأدوية منشطة أجنبية الصنع وبدون مستندات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تم التحفظ على المضبوطات, وتحرر محضر بالواقعة, ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.