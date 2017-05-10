الإسماعيلية - أ ش أ

نفت هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الضباط البحريين العاملين على إحدى السفن التي عبرت القناة يوم 7 مايو الجاري تعرض السفينة لمضايقات من قبل أحد مرشدي الهيئة وأعلنت هيئة قناة السويس نفي تلك الشائعات جملة وتفصيلا.

وأكد طارق حسنين المتحدث الرسمي باسم هيئة قناه السويس ومدير إدارة الإعلام بالهيئة -في بيان اليوم الاربعاء – إن الهيئة خاطبت التوكيل الملاحي للسفينة المعنية للاستفسار عن حقيقة ما يثار، ونفى التوكيل الملاحي رسميا حدوث الواقعة المشار إليها وأكد أن السفينة عبرت بأمان تام لقناة السويس دون أية ملاحظات أوشكاوي رسمية من السفينة ضد أي من العاملين بالهيئة، لافتا إلى أن التوكيل الملاحي وجه الشكر لهيئة قناة السويس وقادتها متمنيين لإدارة الهيئة دوام النجاح.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أنه من المتبع عند حدوث أية مخالفات أثناء عبور أي سفينة بالقناة فإن ربان السفينة أوالتوكيل الملاحي التابعة له السفينة يقوم بتقديم شكوى رسمية إلى رئاسة هيئة قناة السويس والتي تقوم بدورها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة والتأكد من صحة الشكوى من عدمها، مؤكدا أن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخبارا كاذبة ومضللة تنال من سمعة قناة السويس وذلك للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا.