القاهرة-أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام -بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية- حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين

من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت نتائج الحملة -التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية- على مدى شهر, عن تنفيذ 219 ألفا و875 حكما قضائيا متنوعا, شملوا تنفيذ 226 حكما جنائيا, و16 ألفا و408 أحكام حبس جزئي, و113 ألفا و401 حكم حبس, و83 ألفا و105 أحكام غرامات, و21 ألفا و992 أحكام مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابة التي باشرة التحقيقات.