اخبار مصر - صحيفة الاخبار

جلال عارف

صدر قانون الاستثمار وبقي تنفيذه! والأهم أن يكون التنفيذ بعقلية تعتمد علي العلم والتخطيط السليم، وبشفافية كاملة تقضي علي أي فرصة للفساد والإفساد، وتعطي الثقة وتصنع المناخ المشجع للمستثمر والذي يجعل المصلحة الوطنية وحدها هي التي تقود الاستثمار ليصنع التقدم.

وزيرة الاستثمار سحر نصر أعلنت عن عدة إجراءات تتيح وضع الفرص الاستثمارية المتاحة، والحوافز للمستثمرين في المحافظات الأكثر احتياجا، وكان مهما التأكيد علي الشفافية الكاملة فيما يتعلق بالإعلان عن الشركات التي تستفيد من الحوافز، وكذلك الشركات التي تستفيد من الحصول علي أراضي الدولة.. وقد كانت أراضي الدولة هي محل صراع بين الوزارات المختلفة حتي أثناء عرض القانون الأخير للاستثمار أمام مجلس النواب. كما كانت ـ في عهود سابقة ـ الباب الأكبر لعبور الفساد والإفساد!

لقد عشنا فترة قبل ثورة يناير، ترك فيها »كبار الحيتان»‬ يومها كل نشاط إنتاجي، لكي يتفرغوا لعملية نهب هائلة لأراضي الدولة، وسمعنا في تلك الأيام عن »‬العشرة الكبار» المبشرين بأراضي كل مشروع جديد! ويومها كان المسئولون عن الاستثمار يدوخون بحثاً عن قطعة أرض لمستثمر جاد.. بينما الأراضي في الحفظ والصون لدي »‬الحيتان» الذين استولوا عليها بتراب الفلوس ليقوموا بعملية »‬تسقيع» لها، وليحققوا ثروات هائلة بلا أي مجهود!

بعض هؤلاء ـ حتي الآن ـ مازالوا رهن المحاكمة (!!) وبعضهم هارب بأمواله في الخارج (!!) وبعضهم يستفيد من قانون التصالح فيدفع عشرات أو مئات الملايين ليهرب من السجن (!!) لكنهم ـ مهما دفعوا ـ لن يعوضوا الدولة عن فرص ضاعت، وعن فساد مازلنا نطارده ومازل يفسد حياتنا!

والمهم الآن أن نستوعب الدرس، وأن نسد الطريق علي أي محاولة للفساد أو الإفساد، وأن نحاسب بكل صرامة أي فساد قديم أو جديد، وأن ندرك أن هذا هو أفضل ما يخدم مناخ الاستثمار، ويطمئن الجادين والشرفاء علي أن الدولة معهم ومع القانون.

الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها لتشجيع الاستثمار وتحصينه من الفساد إجراءات جيدة.. ويبقي التنفيذ!