القاهرة - أ ش أ

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس الاحتفال ببدء أول انتاج للغاز الطبيعي بمشروع حقول شمال الإسكندرية غرب البحر المتوسط العميق بالتعاون مع كبري شركات العالمية، وقام الرئيس السيسي بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولي من انتاج حقول غرب دلتا النيل بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية.

وأعرب الرئيس السيسي عن الشكر والتقدير للشركتين الأجنبيتين العاملتين في المشروع على جهدهما ما أسفر عن افتتاح المرحلة الأولي من المشروع قبل 8 شهور، داعيا إلى العمل على تسريع البدء في المرحلة الثانية من الانتاج قبل عام 2019، مشيرا إلى أن الحافز المبكر للانتاج هو خدمة الشعب المصري الذي أثبت أنه شعب عريق ذو حضارة تمتد لالاف السنين ويكافح من أجل المستقبل.

وأضاف أننا ملتزمون في حقول أبو ماضي بتقديم كل الدعم اللازم وايصال الخطوط المطلوبة لتسريع عملية الانتاج.

وبدوره أوضح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمة له بهذه المناسبة أن المشروع يشمل مجموعة من 5 حقول بحرية شمال الاسكندرية. ومشروع اليوم يشمل اتفاقيتين هما: اتفاقية شمال الاسكندرية واتفاقية غرب البحر المتوسط.. والاكتشافات بالمشروعين كانت متداخلة لذلك رؤي أن يتم العمل في الاكتشافين معاk من خلال تحالف شركة (بي بي) البريطانية، وشركة (ديا)، ويبلغ الاحتياطي 5 تريليونات قدم مكعب في الحقول الخمسة معا، لافتا إلى أن العمل توقف في المشروع انتاج الغاز غرب دلتا النيل لثلاثة أعوام في اعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف طارق الملا أن المرحلة الثانية من الانتاج ستبدأ خلال عام 2019. ويبلغ الاحتياطي 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل مكثفات ويبلغ معدل الانتاج 400 مليون قدم في اليوم يرتفع تدريجيا إلى 1250 مليون قدم يوميا في أوائل عام 2019.