القاهرة-أ ش أ

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية -بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي- حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق

الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات على مدى أسبوع التصدي لأعمال البلطجة, وضبط الخارجين عن القانون, وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء, وإحكام السيطرة الأمنية; وذلك لإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات عن ضبط ألف و273 قضية, وفي مجال السجناء الهاربين من السجون العمومية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم عن ضبط 103 متهمين.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 21 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 72 واقعة سرقة, و12 متهما لارتكابهم أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه,

وكشف غموض55 حادث عبارة عن (19 قتل عمد, 9 سرقات بالإكراه, 3 خطف, 4 انتحال صفة, 5 حرائق عمد), وتم ضبط مرتكبيها

بإجمالي 93 متهما.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابات التي باشرت التحقيقات.