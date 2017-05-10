باريس -أ ش أ

ترأس الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الأربعاء آخر اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي قبل تسليم السلطة الأحد المقبل للرئيس المنتخب ايمانويل ماكرون.

ووجه أولاند التهنئة للشرطة والدرك والجيش لنجاحهم في تأمين مراكز الاقتراع في جولتي الانتخابات الرئاسية.

ويتناول الاجتماع الأزمات الدولية والعمليات الخارجية للجيش الفرنسي، حيث أشاد أولاند بنجاح العمليات التي جرت في الأيام الأخيرة في منطقة الساحل بالتنسيق

مع الجيوش في مالي وبوركينا فاسو .

وشدد أولاند على أهمية الاجتماعات الدورية لمجلس الدفاع والأمن القومي لحماية الفرنسيين والمصالح العليا لفرنسا.