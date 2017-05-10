أخبار مصر- شيرين حسين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوصيات النهائية التي اتفق عليها المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية للأمان الحيوي، تحت شعار: “قضايا الأمن الحيوي المتعلقة بالأمراض المتوطنة والأمراض الناشئة في مصر”، والذي عقد تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافتتحته الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية نيابة عنه.

وقالت الوزارة في بيان لها ان المشاركين في المؤتمر أوصى، بضرورة وضع قوانين تلزم الجهات المختلفة في تطبيق اشتراطات الامن الحيوي داخل المعامل البيولوجية العاملة في مجال البحوث او التشخيص المعملي وذلك للحد من مخاطر التلوث البيولوجي علي الانسان و الحيوان وسلامة الغذاء والبيئة.

وأوضحت ان التوصيات شملت أيضاً تعيين مراقبين متخصصين في مجالات الامن الحيوي البيولوجي والتأكد من الالتزام بمعاير الجودة والأمن الحيوي بالمعامل، فضلاً عن رفع قدرات المعامل البيولوجية المعنية بالتشخيص و البحث العلمي وذلك بالتدريب المستمر للعاملين وكذلك تطبيق نظم وسياسات الامن الحيوي للحد والتحكم في المخاطر البيولوجية والالتزام الدقيق بمعايير السلامة و الصحة والتخلص الامن من النفايات البيولوجية.

وأشار البيان الى انه تم التركيز في التوصيات على التثقيف و رفع الوعي المجتمعي بأهمية الامان الحيوي ودورة المحوري في الحفاظ علي صحة الانسان و الحيوان و سلامة الغذاء و البيئة ، فضلاً عن تدريس علم الأمان الحيوي في الجامعات والكليات العلمية.