الغردقة - أ ش أ

يستعد ميناء سفاجا اليوم الاربعاء لاستقبال العبارة عمان، وعلى متنها 782 معتمرا قادمة من ميناء ينبع، والعبارة القاهرة، وعلى متنها 487 راكبا، و4 شاحنات، و31 سيارة.

كما تغادر السفينة RISING FALOCN، وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والعبارة محبة، وعلى متنها 494 معتمرا متجهة إلى ميناء ينبع، والعبارة مسرة، وعلى متنها 296 راكبا، و11 شاحنة، و8 سيارات، والسفينة النوي إكسبريس، وعلى متنها 68 شاحنة، والسفينة الحرية، وعلى متنها 83 شاحنة.