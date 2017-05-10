القاهرة - أ ش أ

تقرر بصفة نهائية إقامة مباراة منتخب مصر للمحليين الودية مع نظيره اليمني السبت المقبل بستاد القاهرة, وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على مخاطبة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الشأن.

ويواصل منتخب المحليين تدريباته علي الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة استعدادا للقاء اليمن ضمن خطة إعداد الفريق لخوض التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين.

وشهد المعسكر خلال الساعات الاخيرة انضمام لاعبي طلائع الجيش للمعسكر في حين ينضم لاعبو وادي دجله اليوم الأربعاء.

واستقر هاني رمزي المدير الفني للمنتخب على أداء الفريق مرانه الأساسي في الخامسة مساء الجمعة على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة يعقبه مران المنتخب اليمني .

وكان الجهاز الفني قد وافق على اعتذار اللاعب عرفه السيد عن عدم الانضمام للمعسكر بسبب الإصابة.