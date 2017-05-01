برشلونة - أ ش أ

كشفت تقارير اخبارية أن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم أبلغ نظيره برشلونة بشكل غير مباشر عن نيته بيع مدافعه الكولومبي دافينسون سانشيز, وذلك عبر طرف ثالث, وفقا لما ذكرته اليوم صحيفة (موندو ديبورتيبو).

وأفادت الصحيفة الكتالونية – على موقعها الالكتروني – بأنه ينتظر أن يعرض أياكس قلب دفاعه الكولومبي الشاب البالغ من العمر 20 عاما للبيع هذا الصيف بأربعة أضعاف سعره.

وكان النادي الهولندي قد دفع 5 ملايين يورو نظير الحصول على خدمات اللاعب من أتلتيكو ناسيونال دي ميديين الكولومبي, حيث ينوي أياكس بيعه مقابل 25 ملايين يورو.

وكان برشلونة يسعى لشراء سانشيز وضمه للفريق الصيف الماضي, وهو الذي يكمل موسمه الأول من خمسة مواسم مدة عقده مع أياكس.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية أخرى تسعى لشراء سانشيز مثل بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي قد يصل بها الأمر لدفع 40 مليون يورو نظير شرائه.

وبحسب ما أوضحته الصحيفة, سيتوجه وكيل اللاعب إلى أوروبا نهاية الشهر الحالي حيث حال فوز أياكس على ليون بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي, سيخوض نهائي البطولة في 24 مايوالجاري, وبعدها سيجتمع وكيله مع النادي الهولندي للبت بشأن وجهة اللاعب للموسم

المقبل .