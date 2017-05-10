اخبار مصر - وكالات

تمكن تقرير دولي متخصص من تحديد المدن العشر التي يتمتع العاملون فيها بأعلى الرواتب مقارنة بنظرائهم في مختلف أنحاء العالم، ليتبين أن كافة الدول العربية غائبة عن هذه القائمة، بينما تتربع المدن الأميركية على رأس هذه القائمة.

وبحسب التقرير الصادر عن “دويتشة بنك”، فإن أربع مدن أميركية تتربع على قائمة العشرة الكبار من حيث الرواتب المرتفعة في العالم، بينما توجد ثلاث مدن أوروبية على القائمة، وتتقاسم قارات العالم الثلاث المتبقية في القائمة.

والتقرير الصادر عن البنك هو تقرير سنوي يضع “خريطة عالمية” للأسعار ومستويات الرواتب والدخول للناس، وينظر إلى كل شيء في المدن الرئيسية بالعالم ابتداء من ثمن علبة السجائر إلى متوسط إيجارات الشقق السكنية ومتوسط تكاليف المعيشة ومتوسط الرواتب، وصولاً إلى تحديد المدن الأغلى في العالم وتلك الأرخص.

ويخلص التقرير إلى أن المدن العشر التي يتمتع سكانها بأعلى الرواتب في العالم، مرتبة كالتالي:

أولاً: زيوريخ في سويسرا، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 5876 دولاراً شهرياً.

ثانياً: سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 4817 دولاراً شهرياً.

ثالثاً: بوسطن في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 4322 دولاراً شهرياً.

رابعاً: نيويورك في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها 4304 دولارات شهرياً.

خامساً: شيكاغو في الولايات المتحدة، ويبلغ دخل الفرد فيها 3622 دولاراً شهرياً.

سادساً: سيدني في أستراليا، ومتوسط دخل الفرد فيها 3451 دولاراً شهرياً.

سابعاً: ملبورن في أستراليا، ومتوسط دخل الفرد فيها 3344 دولاراً في الشهر.

ثامناً: أوسلو في النرويج، ومتوسط دخل الفرد فيها 3154 دولاراً في الشهر.

تاسعاً: سنغافورة، ومتوسط الدخل الشهري فيها 3077 دولاراً.

عاشراً: كوبنهاغن وهي عاصمة الدنمارك، ومتوسط الدخل فيها 2958 دولاراً.