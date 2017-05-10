عمان-أ ف ب

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاربعاء دعوة للمشاركة في قمة عربية اسلامية أمريكية ستعقد مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في السعودية خلال الشهر الحالي، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.

وذكر المصدر ان الوزير المفوض في السفارة السعودية لدى المملكة طارق بن محمد رشوان سلم ، رسالة خطية لعباس في مقر أقامته بعمان تضمنت دعوة لحضور القمة الشهر الجاري.

واعرب الرئيس عباس عن “سعادته” بالدعوة، مؤكداً “حرصه على حضور القمة” آملاً بأن “تتكلل بالنجاح والخروج بالنتائج المرجوة منها”.

وكان ترامب استقبل الرئيس عباس في البيت الابيض الاربعاء الماضي في اول لقاء بينهما بهدف محاولة احياء مفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تلقى أمس الثلاثاء دعوة مماثلة سلمها اليه وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد.

واوضح مسؤولون سعوديون في الرياض ان القمة ستعقد خلال الزيارة التي سيقوم بها ترامب الى السعودية يومي 20 و 21 مايو.

ووجه عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز دعوة الى قادة دول عربية واسلامية لحضور القمة.

وستشكل القمة فرصة للرئيس الاميركي لتوضيح سياسته تجاه العالم الإسلامي.