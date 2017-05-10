القاهرة -أ ش أ

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى, مسئولي الوزارة, بالبدء فورا في تنفيذ أعمال توصيل المرافق لامتداد مدينة الشيخ زايد, والتجهيز لطرح وحدات إسكان متوسط بها, وقطع أراض على المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان اليوم الأربعاء مع مسئولي الوزارة, لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة, بالمدن الجديدة, قبل سفره إلى قبرص, ليمثل مصر في اجتماعات مجلس المحافظين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار, للتفاوض على تمويل عدد من مشروعات الصرف الصحي.

وطالب الوزير بسرعة طرح أراضي الاستثمار, بوجه عام, الجاهزة على المستثمرين, خاصة أنه تم الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لعدد كبير من الأراضي الاستثمارية بمختلف

المدن الجديدة.

واستعرض الوزير, بحسب بيان الوزارة اليوم, الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المحاور المرورية والطرق بمدن 6 أكتوبر, والقاهرة الجديدة, والعبور, حيث شدد على ضرورة تكثيف

العمل, والالتزام بالتوقيتات الزمنية, وأية شركة مقاولات تتقاعس يتم إسناد الأعمال لشركة غيرها, مشيرا إلى أن هناك 10 طرق ومحاور مرورية, سيتم البدء في رفع كفاءتها قريبا في القاهرة الجديدة, سيكون لها أثر كبير في سيولة الحركة المرورية,بالإضافة إلى ما يتم من أعمال تطوير بمدخل مدينة العبور, والمحاور المهمة التي يتم تطويرها بمدينة 6 أكتوبر, مثل محور دهشور, وميدان جهينة, وخلافه.

وأوضح مدبولى أن هناك تعاونا تاما مع الهيئة الهندسية, لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة, وفى هذا الإطار, ستتولى الهيئة الهندسية تنفيذ 3 طرق مهمة وحيوية بمدينة العبور الجديدة, وتتولى حاليا أعمال الرفع المساحي, والتصميم لهذه الطرق, تمهيدا لبدء التنفيذ على الفور, كما سيتم التنسيق لتنفيذ عدد من المشروعات بمدينة شرق بورسعيد, بخلاف وحدات الإسكان الاجتماعي, التي تتولى تنفيذها حاليا.

وكلف وزير الإسكان بالاستعداد لطرح وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط, بمدينتي ناصر بغرب أسيوط, وغرب قنا, مع سرعة توصيل المرافق للأراضي المميزة التى يتم حجزها حالياk, والتي كلف الرئيس باستيعاب كل حاجزيها.

وتابع الوزير الموقف التنفيذي للأعمال بمدينة العلمين الجديدة, وطالب بأن تكثف شركات المقاولات معداتها وعمالها بكل المواقع, وأية شركة متأخرة في التنفيذ تسند الأعمال

لغيرها, كما كلف الوزير بسرعة البدء في تنفيذ الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة, وكذا المشروعات المختلفة بالشريط السياحي بمدينة أسوان الجديدة. حضر الاجتماع المهندس خالد عباس مساعد الوزير, والمهندس عبدالمطلب ممدوح المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, والمهندس وليد عباس معاون الوزير.