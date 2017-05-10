اخبار مصر - هند بدارى

تنظم كلية الفنون الجميلة، بجامعة حلوان غدا مؤتمر دولى بعنوان ” هوية المدن من خلال العمارة والفنون “تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، وبالتعاون مع مؤسسة ” الخبراء الدوليون لإثراء البحث العلمي وتبادل المعرفة”.

ويستمر المؤتمر ، حتى السبت 13 مايو في اطار الاحتفال بمرو 109 أعوم على إنشاء كلية الفنون الجميلة باعتبارها أقدم مؤسسة فنية فى الشرق الأوسط.

يأتي المؤتمر بالتوازي مع إحياء ذكرى عدد من المناسبات الرمزية المهمة منها الاحتفال ، بالذكرى المائة والسابعة عشرة لميلاد المعماري المصري الرائد “حسنلافتحي”، وكذلك الاحتفال بمئوية النحات المصري الشهير “جمال السجيني”.