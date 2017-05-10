القاهرة-أ ش أ

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل اعتماد نتيجة مباراة الرجاء وبلدية المحلة كما جاءت بتقرير الحكم بفوز الرجاء بهدف نظيف وصعوده إلى الدوري الممتاز.

وقررت اللجنة – في اجتماعها اليوم/الأربعاء- قبول الاحتجاج المقدم من نادي بلدية المحلة شكلا ورفضه موضوعا, وذلك بعد الاطلاع

على تقرير حكم المباراة الذي لم يذكر فيه أي مخالفات قانونية تستوجب إعادة المباراة, كما قررت إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ لاعب بلدية المحلة 3 مباريات وتغريمه 500 جنيه.

وبالنسبة لأحداث مباراة غزل المحلة والحرية, قررت اللجنة اعتبار فريق الحرية مهزوما صفر / 2 لعدم حضوره لتأدية المباراة وتطبيق الغرامة المحددة بشروط المسابقة وقدرها 20 ألف جنيه على الفريق المنسحب.