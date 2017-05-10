الرياض -أ ش أ

نجحت القوات السعودية المشتركة اليوم الأربعاء فى صد هجومين لميليشيات الحوثي قبالة منطقة “نجران”.

قامت أعداد كبيرة من الميليشيات الحوثية بمحاولات للاستيلاء على 3 أبراج مراقبة سعودية “صخى، والبريمه، والوقبة”، إلا أن مدفعيات القوات السعودية بمشاركة فرق راجلة من الجيش وحرس الحدود تمكنوا من التصدي لهم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرا من الانقلابيين، في حين لاذ الآخرون بالفرار.

وفي الهجوم الثاني، انضم عناصر ممن فروا في الهجوم الأول إلى مجموعة حوثية أخرى، في محاولة جديدة للاستيلاء على أبراج مراقبة سعودية في مركز “الشرفة” في منطقة نجران، إلا أن المدفعيات وكتيبة الهاون التابعة للقوات السعودية تصدت لهم، وتمكنت من قتل قيادي وعشرات العناصر.