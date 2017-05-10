السويس - أ ش أ

رفعت هيئة مواني البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بالموانى استعدادا لاستقبال نحو 60 ألف راكب من العمالة المصرية بدول الخليج والتى تبدأ من اليوم بموانى سفاجا ونويبع والغردقة, وذلك على متن العبارتين (مسرة) و (القاهرة) بميناء سفاجا والعبارتين (ايلة) و (سينا) بميناء نويبع والعبارة الرياض بميناء الغردقة (رحلات مكوكية) لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة المصرية القادمة من دول الخليج لقضاء الإجازات.

واوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر ملاك يوسف – فى بيان اليوم الأربعاء- إن رئيس الهيئة اللواء هشام أبوسنه شدد على مديري الموانئ بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءي بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتوافر الأعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك لسرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة أعداد الحمالين، وزيادة أعمال التأمين بما يتناسب مع الأعداد المتزايدة من الركاب.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل اى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير سيارات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم وكذلك التنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لسيارات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.