أخبارمصر- وفاء صلاح

صرح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الكميات الموردة للشون والصوامع والمطاحن وصلت الي ٧٨الف ٣٨٦ طن و٥٩٦ كيلو منذ فتح باب التوريد حتي الأن.

وأضاف يوسف أن أعمال اللجان والفحص مستمرة ولن يتم استلام أي أقماح إلا بعد فحصها فحص دقيقا خاصة مع تزايد كميات التوريد في الفترة الأخيرة.

ولفت وكيل الوزارة أن لجان المراقبة والمتابعه لأعمال التوريد مستمره بشكل شبه يومي ،وأكد أنه تم الأستعانه بالشون الترابيه كنقاط تجميع للاقماح لمدة ٧٢ ساعة فقط ثم إعادة نقلها إلي الصوامع والخلايا.