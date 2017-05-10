اخبارمصر - وفاء صلاح

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا، عن طرح وبيع طن من اللحوم و200 كيلو من الأرز وعدد 450 كرتونه من المواد الغذائية مكونة من ( 3 كيلو مكرونة ـ كيلو سكرـ كيلو فول ـ كيلو أرز ـ برطمان صلصة ـ باكو شاي ـ زجاجة زيت ) مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار.

وصرح سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن التوزيع تم بقرية بني موسى من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والمتحركة حيث أعرب الاهالى عن خالص شكرهم وتقديرهم للحكومة التي تسعى جاهدة في توفير احتياجاتهم الأساسية وضمان حياة كريمة لهم.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم الانتهاء من عمل حاجز أمان لقرية الفقاعي حيث يقع ملف شديد الخطورة على مصرف الفقاعي مباشرة من الناحية الغربية وتم دهانه باللون الفسفوري المضيء ليلاً كما تم عمل صيانة لعدد كبير من الكشافات القديمة على الطرق الرئيسية من اجل إنارة الطريق والتيسير على المارة من المواطنين والمركبات.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 24 حالة تعدى على ارض طرح نهر النيل بقرية السرو التابعة لمجلس قروي اتليدم على مساحة 8545متر مكعب، وذلك خلال حملة مكبرة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع جهاز حماية النيل