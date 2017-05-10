أخبارمصر- غباشى خيرالله

نجحت محافظة الجيزة فى إعادة فتح شارع تخطيطى ببولاق الدكرور “الاربعين” قام بعض المواطنين بإقامة جراجات عشوائية واشغالات وغرف حراسة وأكشاك وورش وإقامه سور بطول 300م متعديين بذلك على الشارع والتسبب فى تكدس مرورى وفوضى بالمنطقة.

وأكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ان المخالفين قامو بتقسيم الأرض من الداخل الى ساحات انتظار استغلوها فى تحصيل رسوم انتظار من المواطنين دون وجه حق بالإضافة إلى إحداثهم فوضى مرورية فى المنطقة.

وكلف الدالى حى بولاق الدكرور باستغلال الأرض بعد اخلاءها فى عمل توسعات للطريق وعدم السماح بوجود اى اشغالات بالمنطقة مرة أخرى.

وصرح اللواء علاء الهراس نائب المحافظ انه تم اخلاء الجراجات من السيارات الموجوده كما تم ازالة السور بالكامل وجميع الغرف والعشش المقامة والمتعدية على الشارع كما تم ازالة الاشغالات والاكشاك المخالفه والسيارات المتهالكة المحيطة بالارض وذلك بواسطة اللوادر الخاصة بحى بولاق الدكرور.