اخبارمصر - حموده كامل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي اعتبار غد الخميس الموافق 11 مايو 2017 آخر موعد للسماح للمواطنين الفائزين بقرعة حج الجمعيات بسداد رسوم الحج .

كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد سبق ووافقت على منح المواطنين مهلة لسداد اشتراك رحلة الحج من 4 مايو 2017 حتى 11 مايو 2017.

جدير بالذكر أن نسبة الذين قاموا بسداد اشتراك رحلة الحج تقترب من 90 % من الأعضاء الفائزين.

وفي حال عدم سداد الاشتراكات وفقاً للمهلة المحددة سيتم البدء في إجراءات تصعيد الأعضاء الفائزين حتى الآن بصفة احتياطية بقرعة الحج بدلاً من الأعضاء غير المسددين والمعتذرين عن أداء فريضة الحج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14/5/2017.