لندن -أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أن النساء أكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب ونوبات الذعر مقارنة بالرجال.

ووفقا للدراسة فإن حوالي ثلاثة أرباع النساء يعانين من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية في مرحلة ما من حياتهن.

واشارت مؤسسة الصحة العقلية وهي مؤسسة خيرية – إن النساء غالبا ما يعانين من مسئوليات رعاية الأطفال ورعاية أسرهن.

ومن ثم فهن يواجهن ضغطا من أجل التوفيق بين هذه الأدوار وفي الوقت ذاته الحفاظ على رشاقتهن وجمالهن وابتهاجهن.

وأضافت أن ذلك يعني أنهن أكثر عرضة من الرجال للمعاناة من القلق والرهاب ونوبات الذعر والاكتئاب، ويلجأن كثيرا للأكل العاطفي ولا يتمكن من النوم في الكثير من الأوقات.

وأوضحت المؤسسة أن 70 % من النساء عانين من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية مقارنة بـ60 % من الرجال.