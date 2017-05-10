القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة غالي والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان دور رجال الاعمال في مصر في مجال المسئولية المجتمعية لا يزال محدودا مقارنة بما يمنكهم تقديمه للمجتمع من خدمات، رغم أن العمل المجتمعي يشهد في الفترة الاخيرة صحوة كبيرة ومحمودة من جانب القطاع الخاص، ونسعى من خلال الوزارة الى التنسيق بين المنظمات الاهلية التي تتعامل بشكل مباشر مع الشارع وبين المؤسسات الخاصة التي تقدم التبرعات من اجل توضيح الاحتياجات الضرورية والاولوليات.

واضافت والي – في كلمتها الافتتاحة لمؤتمر المسئولية الاجتماعية اليوم الأربعاء – ان هناك محددات عالمية للعمل المجتمعي اولها ان تبدأ المؤسسات التي تعمل في مجال المسئولية الاجتماعية من داخلها من حيث الطبيعة النوعية للموظفين وان تراعى العوامل البيئية والصحية وان توفر التامين الصحي للعاملين واسرهم وكذلك مراعاة عدم الاستعانة بالاطفال في العمل.

وانتقدت وجود خلل في المجتمع المصري عند تقديم التبرعات، حيث تشهد تركيزا على التبرع لانشطة وفئات محددة مثل رعاية الايتام والصحة، لكن هناك شبه تجاهل او اهتمام محدود بانشطة أخرى عديدة لا تقل أهمية مثل رعاية المسنين والتعليم والبعثات التعليمية ومساعدة الاخرين.

ونوهت بأن دور الحكومة يجب أن يتركز في توفير البيانات والمعلومات عن الاحتياجات في المجتمع والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات العاملة في مجال المسئولية المجتمعية وكذلك توفير مناخ استثماري جيد يمكن من خلاله للقطاع الخاص تحقيق ربح يتمكن من خلاله تقديم التبرعات للمجتمع, بما ينعكس ايجابيا على المواطنين ومحدودي الدخل والفئات المحتاجة.