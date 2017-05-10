القاهرة - أ ش أ

صرح مدير الكرة بفريق الأهلي سيد عبد الحفيظ بأن الطبيب الألماني المشرف على تأهيل مروان محسن مهاجم الفريق أكد تحسن حالته بشكل كبير واستجابة اللاعب للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي ينفذه

في الوقت الحالي.

وأوضح عبد الحفيظ أن الخبير الألماني طمأن مروان خلال زيارته الأخيرة لألمانيا, وأكد أنه ينفذ البرنامج العلاجي والتأهيلي بشكل جيد وأن حالته في تحسن مستمر.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مروان سيسافر إلى ألمانيا مرة أخرى عقب عيد الفطر المبارك, لمتابعة حالته مع الخبير الألماني وتحديد الملامح الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

واضاف إن حسام البدري المدير الفني للفريق, تعافى تماما من الوعكة الصحية التي أصابته, أمس, وأصبح بحالة جيدة, وسيقود مران الفريق, اليوم الأربعاء, بشكل طبيعي, لمواصلة الاستعداد لمواجهة زاناكو الزامبي, المقرر لها السبت المقبل, ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق واصل تدريباته دون راحة أمس, بعد الفوز على النصر للتعدين, الاثنين, بأربعة أهداف دون رد.