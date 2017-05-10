موسكو-أ ش أ

أنشأ مجلس الوزراء الروسي مناطق أمنية خاصة في محطات الطاقة النووية لتعزيز حمايتها من الإرهاب.

وذكرت وكالة (تاس) الروسية أنه تم إنشاء هذه المناطق الأمنية بمنشآت الطاقة النووية, وهي روسينرجواتوم, بما في ذلك المفاعلات النووية ومخازن النفايات ومصادر الإشعاع ومخازن المواد النووية في مناطق ساراتوف وسفيردلوفسك وتفر ومورمانسك وكورسك ولينينجراد وفورونيج وروستوف وسمولينسك منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم.

وتتضمن القائمة جميع محطات الطاقة النووية العشر في روسيا, فضلا عن المفاعلات النووية التابعة للمركز التجريبي “روزينرجواتوم” و”مركز العرض الهندسي للانسحاب من العملية” في منطقة فورونيج ومديرية تشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية العائمة في منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم والمفاعلات النووية ومرافق تخزين النفايات المشعة التابعة لمعهد أي بي أليكساندروف للبحوث التكنولوجية في منطقة لينينجراد