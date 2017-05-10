القاهرة - أ ش أ

يستقبل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة غدا الخميس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية إنجمار دى فوس لمناقشة استضافة مصر لعدد من البطولات في الفترة القادمة ومناقشة عدد من الأمور المتعلقة برياضة الفروسية في مصر.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رئيس الاتحاد المصري للفروسية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس الاتحاد الدولي لمصر منذ إنشاء الاتحاد عام 1921.