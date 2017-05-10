القاهرة - أخبار مصر

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميداني من اكتشاف وتدمير كمية كبيرة من المواد المتفجرة التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تصنيع العبوات الناسفة غرب مدينة رفح.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية بشمال سيناء وبناء على معلومات مؤكدة.

وأعلن المتحدث العسكرى باسم القوات المسلحة فى بيان له- أنه تم أيضا تدمير وكر مجهز بخندق طوله 600 متر يستغل من قبل العناصر التكفيرية فى الاختباء والتمركز .