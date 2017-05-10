القاهرة - أ ش أ

بحث وزيرا القوى العاملة والتعليم العالي محمد سعفان والدكتور خالد عبد الغفار أوضاع الجامعة العمالية وسبل تطويرها تمهيدا لعودتها لمنح درجة البكالوريوس لشعبتي العلاقات الصناعية والتنمية التكنولوجية.

وقال وزير القوى العاملة عقب لقائه عبد الغفار في ديوان عام وزارة التعليم العالي إن الجامعة العمالية نفذت اشتراطات المجلس الأعلى للجامعات في شهر سبتمبر من العام الماضي وتضمنت تطوير المناهج العلمية بالجامعة العمالية وتم تسليم اللوائح الخاصة بشعبة العلاقات الصناعية وبشعبة التنمية التكنولوجية على التوالي في يناير ومارس 2017.

وأكد سعفان أن الجامعة العمالية في سبيلها لتكون قاطرة التعليم التكنولوجي والفني في مصر مشددا على أن الهدف في هذه المرحلة إعادة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية إلى وضعها ومكانتها لتكون منارة للتدريب سواء المهني أو النقابي.

من جانبه وجه وزير التعليم العالي بإعداد تقرير حول تطوير الجامعة العمالية بالتنسيق بين المستشار الفني للوزارة والدكتور عادل عبده رئيس الجامعة العمالية لدراسة الوضع واتخاذ القرار اللازم.

وعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة المفوض عبد الفتاح إبراهيم خلال اللقاء ما تم إنجازه على أرض الواقع لتطوير الجامعة خلال العام الماضي مقارنة بما كان الوضع عليه للجامعة في الوقت السابق.

وأثنى وزير التعليم العالي والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بالوزارة على ما تم إنجازه بالجامعة العمالية من تطوير وتصويب المسار فضلا عن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تجعل خريجي الجامعة في مصاف الخريجين من الجامعات الأخرى.