اخبارمصر - حموده كامل

يغادر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء القاهرة متوجهاً إلى لندن للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم الصومال المقرر عقده في العاصمة البريطانية يوم غد الخميس 11 مايو وذلك تلبيةً للدعوة من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المؤتمر يهدف الى حشد الدعم الدولي المنسق والمتكامل للحكومة الفيدرالية الصومالية على عدة محاور رئيسية أبرزها تعزيز قطاع الأمن الصومالي، ودعم مسيرة الإنعاش الاقتصادي ومساندة أولويات خطة التنمية الوطنية الصومالية للأعوام 2017-2019.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية كانت قد شاركت في أعمال اللجنة المصغرة المشكلة للتحضير لهذا المؤتمر خلال الأشهر الماضية كما شاركت مؤخرا في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصومالية وفي عمل لجان تسوية النزاعات المرتبطة بها إضافة إلى مساهمتها في حملات رفع درجة تأهب المنظمات الانسانية العربية لمواجهة الأوضاع الإنسانية المتدهورة جَّراء أزمة الجفاف وتمويل مجموعة من الأنشطة الانسانية والتعليمية في ربوع الصومال.