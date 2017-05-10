القاهرة -أ ش أ

فاز الطالب يوسف عمرو السيد البدري بالميدالية الذهبية وحصد المركز الاول عالميا فى اكبر مسابقات العلوم والهندسة والتى اقيمت فى مدينة تكساس بالولايات المتحدة الامريكية بحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاربعاء أن الطالب يوسف عمرو السيد البدري البالغ من العمر 17 عاما فى الصف الثاني الثانوي بادارة روض الفرج التعليمية مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية ومشروعه ” ادآإج ” محطة طاقة باستخدام عدسات مطورة تنتج طاقة تبلغ 97% تم عمل التجارب عليها تحت اشراف المركز القومي للبحوث والتى أثبتت النتائج النهائية.