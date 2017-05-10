القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء .

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في بنكي (الأهلي ومصر) 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وبنك البركة – مصر، سجل سعر الدولار 05ر18 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي, وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي اليوناني بلغ سعر الدولار للشراء 18 جنيها، و18.10 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 5 قروش للشراء ليبلغ اليوم 18.07 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع .

يذكر أن أسعار صرف الدولار شهدت تذبذبا طفيفا خلال التعاملات الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الحالي.