القاهرة - اخبار مصر

يختتم فريق النادي الاهلي تدريباته اليوم الاربعاء قبل السفر صباح غد الى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لموجهة زاناكو الزامبى في افتتاح مباريات دوري الابطال الافريقي المقرر لها السبت المقبل فى استاد الجيش المصرى ببرج العرب.

وكان الجهاز الفنى قد عقد جلسة ودية قبل بدء المران أمس شهدت متابعة لبعض مباريات زاناكو الزامبى التى حصلوا عليها بهدف دراسته على نحو جيد لتحديد نقاط القوة والضعف، ويملك حسام البدرى ومعاونوه عددا لا محدود من مباريات المنافس.

وطالب حسام البدري المدير الفني للفريق لاعبيه بإغلاق ملف الدوري مؤثتاً والتركيز في البطولة الإفريقية، حيث يلعب الأهلى مع زاناكو الزامبى يوم السبت المقبل على استاد برج العرب، فى أولى جولات دور الـ16 بدورى الأبطال

ويطرح النادى الأهلى اليوم الأربعاء 3 آلاف تذكرة للجماهير لحضور لقاء زاناكو بدورى الأبطال بسعر موحد 30 جنيهًا، وأكد مدير النادى اللواء شيرين شمس أن مدرج الأولى يمين بملعب برج العرب الذى يستضيف المباراة، سيتم تخصيصه لجماهير فريق زاناكو، أما مدرجات الدرجة الأولى يسار المقصورة، فستخصص لأعضاء النادى الأهلى سواء بمقر الجزيرة.