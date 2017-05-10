أمستردام -أ ش أ

ناشدت هيئة السكك الحديدية في هولندا المواطنين بعدم التقاط صور ذاتية “سيلفي” وهم على قضبان السكك الحديدية أو بجوارها.

وأطلقت الهيئة نداء عاجلا بهذا الخصوص قائلة إنه يتم الإمساك بعدد كبير من الناس وهم على مسارات القطارات أو على مقربة شديدة منها، وهو ما يشكل أكبر عامل خارجي في أعطال القطارات.

واوضح متحدث باسم الهيئة، إنه يتم رصد عدد كبير من الناس بصورة متزايدة وهم يلتقطون الصور، مشيرا إلى أن العدد وصل إلى ثلاثة ألاف حالة عام 2015.

وأضاف المتحدث أن حوالي 25 % من جميع تأخيرات رحلات القطارات تعود إلى سير الناس على القضبان، مما يمثل 5. 3 ساعة تأخير يوميا، مشيرا إلى أن الهيئة تضع أسياجا أكبر وأفضل في مسعى لإبعاد الناس عن خطوط السكك الحديدية، كما تراقب وسائل التواصل الاجتماعي لرصد من يلتقط صور “سيلفي” على القضبان وفقا لموقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي.