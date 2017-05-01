القاهرة - اخبار مصر

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا بالإسكندرية اليوم الاربعاء تحت قيادة المدير الفنى البرتغالى إيناسيو استعدادا لمواجهة فريق كابس يونايتد الزيمبابوى بعد غد على استاد برج العرب فى افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويسعى المدير الفنى إلى الابتعاد بلاعبيه خلال معسكر الإسكندرية ولتوفير أكبر قسط من التركيز لفريقه ووضع الخطة والأسلوب المناسبين لمواجهة يونايتد وتحفيظ كل لاعب مهام وظيفته داخل الملعب خاصة وأن الفريق الزيمبابوى أطاح بالعملاق الكونغولى مازيمبى بطل إفريقيا السابق فى دور ال 32 لدورى الأبطال ومواجهته لن تكون بالسهولة التى يعتقدها البعض.

على صعيد آخر خاض الفريق تدريباته أمس بملعبه بميت عقبة قبل السفر كامل العدد للإسكندرية وعاد الثنائى باسم وشيكابالا بشكل طبيعى لصفوف الفريق والتدريبات الجماعية بعد حصولهما على راحة من الجهاز الفنى خلال الأيام الماضية فى الوقت الذى يستعد فيه النيجيرى ستانلى ومعروف يوسف للمشاركة أمام بطل زيمبابوى بعد غد بعدما تردد عدم مشاركة ستانلى لحصوله على إنذارين بينما الصواب هو حصوله على إنذار واحد فقط خلال مباراة رينجرز النيجيرى فى دور الـ32 للمسابقة.