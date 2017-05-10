القاهرة - أخبار مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات الاربعاء ليتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 13 الف نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” 0.65 % مسجلا13017.32 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” 0.64 % مسجلا 2097.47 نقطة، كما ارتفع “ايجي اكس 20” 0.86% مسجلا 12189.36 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” 0.31 % مسجلا 595.87 نقطة،

وزاد ”ايجي اكس 100 ” الاوسع نطاقا 0.31 % ليغلق عند مستوى 1377.16 نقطة.

كانت البورصة المصرية انهت تعاملات الثلاثاء على صعود بدعم أجنبي واجتذبت الاسهم الكبرى السيولة بعد تسجيلها مستويات مغرية للشراء.