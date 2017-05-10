أخبار مصر- نهى حمودة

ذكرت مها ابو ندا رئيس مشروع اعداد القادة بالاسكندرية ان مجموعة من الطلبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عرضوا فكرة مشروع ” إعداد قائد” ويهدف المشروع الى اعداد قائد واعي سياسيا واشارت الى ان هناك معايير لاختيار الشخص المطلوب واهمها رغبة الشخص في ان يكون قائد وذكرت ان هذا البرنامج خطوة لدخول الطالب للبرنامج الرئاسي لاعداد القادة

واضافت في لقاء لبرنامج صباح الخير يامصر اليوم الاربعاء ان المعوقات المالية هي اكبرمشكلة تواجههم ورغم ذلك تواصلنا مع وزارة الخارجية واكاديمية ناصر واستطعنا الحصول على نموافقة لعقد دورات تدريبية للطلاب عن الامن القومي كما نقوم بعمل محاكاة لجامعة الدول العربية

من جهتها اكدت نهلة صبحي رئيس لجنة الموارد البشرية بمشروع اعداد القادة ان القائد يجب ان يتمتع بالكاريزمية وهي اهم عنصر وتوجد من خلال ايمان الفرد بنفسه ويستطيع ان يؤثر فيمن حوله .

وشددت على ان الشخص القائد لابد ان يكون لديه وعي سياسي ، لافتة الى أن الشباب الان لا يوجد لديهم وعي سياسي.

في حين ذكر مصطفى مجدي نائب رئيس لجنة العلاقات العامة ان المشروع اثار اعجاب اكاديمية ناصر ووزارة الخارجية ولفت الى ان المشروع سيشمل محاكاة للامم المتحدة وناشد منظمة الامم المتحدة في مصر بتوفير مدرسين لاعطاء طلبة محاضرات.

وقال ” نقوم على ادارة الذات للمشاركين وتأهيلهم نفسيا وذاتيا من خلال عمل ورش عمل للاعضاء من لجنة بناء القدرات لتاهيلهم ان يخوضا التجربة الى الاخر ونحاول ان نلفت نظره الى موهبته ونساعده على تنميتها.

ولفت الى ان رجل العلاقات العامة يجب ان يكون مؤثر وايجابي وناجح ويريد انجاح من يتعاملون معه واكد ان ومشروع اعداد القادة حققنا نجاح مبهر في فترة قصيرة