اخبارمصر- عصمت سعد

قرر أطباء التكليف دفعة مارس 2017 فض إعتصامهم الذي إستمر بمقر النقابه العامه للأطباء لمده اثنى عشر يوماً متتاليه وذلك بعد إستجابة المسؤولين بوزارة الصحة لكافه مطالبهم.

جدير بالذكر أن أطباء التكليف قد إمتنعوا عن التسجيل بحركة التكليف الحالية إعتراضا علي غياب الشفافية وعداله التوزيع وشروط الحركه المجحفه التي تسلبهم الكثير من حقوقهم ورغم المحاولات العديدة التي تمت لشق صفهم إلا أنهم تمسكوا بمطالبهم للنهايه لتظهر نتيجه الحركه وقد امتنع اكثر من 85% من الأطباء عن التسجيل ليعود الجميع مره أخري الي مائدة المفاوضات.

وقام أعضاء النقابة العامة للأطباء وأطباء التكليف في الفتره الماضيه بالتواصل مع جميع المسؤولين بوزارة الصحه وأعضاء لجنه الصحه بمجلس النواب كما قاموا بمخاطبه جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر وصولا إلي رئاسة الوزراء مع إستمرار إعتصامهم بمقر النقابه.

و بدأت بشائر الإستجابة لمطالبهم, وتم الاتفاق مع إدارة التكليف علي فتح باب التظلمات بسماح المجموع علي الأماكن الشاغرة بعد الحركة الجارية و سيتم إضافة الأماكن التي ستخلو بإعارة الأطباء للجامعات للأماكن الشاغرة في حركة التظلمات فقط.