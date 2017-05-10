طوكيو - رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة يوم الأربعاء بعدما ذكرت رويترز أن السعودية ستخفض إمدادات الخام لآسيا في الوقت الذي تسعى فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتبديد أثر زيادة الإنتاج الأمريكي التي تهدد بإحباط جهودها للتخلص من تخمة المعروض عالميا.

كما تلقى النفط دعما من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إذ تقلصت المخزونات 5.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 1.8 مليون برميل بحسب معهد البترول الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 48.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت هبوطا نسبته 1.2 % يوم الثلاثاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.5 % إلى 46.11 دولار للبرميل.