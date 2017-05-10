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كشفت دراسة علمية، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن القهوة هى علاج أفضل بكثير للألم المزمن من الحبوب المسكنة التى تصرف دون وصفة طبية.

فأوضح الباحثون أن الشعور بالتعب يزيد بشكل كبير من حساسية الألم، وهذا ما يجعل الأشخاص يلجأون إلى المسكنات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، أعطى علماء من مستشفى بوسطن للأطفال الفئران المخبرية إما مسكنات الألم، أو القهوة، أو الأقراص المنومة، ووجدوا أن الفئران الأكثر استيقظا بعد تناول جرعة من الكافيين أو النوم الطويل، وكانوا أقل حساسية للألم مقارنة بالمسكنات.

وفسر الباحثون نتائجهم قائلين إن شرب القهوة التى تحتوى على الكافيين، يرفع من مستوى الدوبامين إلى مركز المتعة فى الدماغ، مما يخفف من الشعور بالألم.