أخبار مصر- نهى حمودة

أكدت د. كوثر محمود نقيب التمريض أن الممرض والممرضة المصرية مطلوبون بشدة في دول الخليج وهو ماينفي تهمة ان الممرض المصري ليس كفؤ في مهنته واكدت ان الممرض في مصر يعاني من ضعف المرتبات من وزارة الصحة ولفتت الى ان عند المطالبة بتحسين وضع مهنة التمريض ماديا يتم النظر الى انها مطالبات فئوية رغم ان صحة الانسان قضية امن قومي

وذكرت في لقاء لبرنامج صباح الخيريامصر اليوم الاربعاء ان معهد التمريض يقوم بتخريج من 9 الى 11 الف منهم 8 خريجي فني تمريض والباقي اخصائي تمريض ورغم ان العدد كبير الا اننا لدينا مشكلة في التسرب والهجرة لان المهنة طاردة وغير جاذبة و70% من العمل يقع على عاتقهم وخاصة في العناية المركزة والغسيل الكلوي وفي نفس الوقت القطاع الخاص يجذبهم بسبب المرتبات العالية بالاضافة الى الهجرة الى الدول العربية وهو مايؤدي الى حدوث عجز في الممرضات على المستوى الداخلي

واشارت الى ان هناك جهود من النقابة لتحسين اوضاع المهنة وطالبت بتوافر البنية الاساسية وتوفير الادوات العملية والنظرية كما ان العاملين على العملية المهنية يجب ان يكونوا مؤهلين لاخراج ممرضين مدربين على اعلى مستوى

واضافت بأن هناك تخصصات جديدة مثل فني بصريات وفني التخدير وفني الصيدلة الموجود في مصانع الادوية وهو من التخصصات المهمة كما يتم التركيز على فني جراحة عظام وفني عناية مركزة لاعادة تخريج طالب ذو كفاءة عالية