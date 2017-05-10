مدريد - أ ش أ

أعلن مجلس إدارة نادي ريال بيتيس الإسباني مساء امس/الثلاثاء إقالة فيكتور سانشيز ديل آمو من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد ثلاث هزائم متتالية والنتائج السيئة في المراحل الأخيرة من الليجا وأسند مهمة قيادة الفريق للاعب السابق والمدير الرياضي الحالي للفريق أليكسيس تروخيو.

وذكرت وكالة الانباء الإسبانية أن إدارة النادي اتخذت القرار بعد تراجع الفريق للمركز الـ15 في جدول الترتيب وبعد تصريحات رئيس النادي أنخل آرو بسبب الهزيمة الثقيلة أمام ليجانيس صفر-4 التي قال فيها إنه سيتم إجراء “تغييرات داخل وخارج غرف خلع الملابس بعد هذا الأداء”.

وسيقود أليكسيس الفريق في المباراتين المتبقيتين من عمر الليجا أمام أتلتيكو مدريد على أرض بيتيس ثم سبورتينج في خيخون.

ويحتل ريال بيتيس حاليا المركز الـ15 في الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة.