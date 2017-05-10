بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية تحرير سبعة ناشطين مدنيين بينهم طلبة جامعات كانت جماعة مسلحة اختطفتهم وسط بغداد.

وأشارت إحدى القنوات الفضائية العربية اليوم الأربعاء التي أوردت النبأ إلي أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بهوية الخاطفين أو بعملية تحريرهم التي تمت في وسط العاصمة .

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد دعا إلي الاسراع في إجراء تحقيق بشأن عملية الاختطاف فيما قال أحد قادة التظاهرات المناهضة للفساد إن عصابة مسلحة قامت عند الواحدة والنصف من فجر يوم 8 مايو بخطف سبعة طلاب ناشطين في الاحتجاجات السلمية من شقتهم في منطقة البتاوين في وسط بغداد.

والناشطون السبعة طلبة في جامعات بغداد من محافظات البصرة ميسان وذي قار في جنوب العراق.