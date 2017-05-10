بورسعيد - ا ش ا

أشاد القنصل الأمريكي ستيفن فيكن بالعلاقات المصريه الأمريكيه ووصفها بأنها علاقات تاريخيه منذ 1836 وقال ” إن العالم أجمع شهد احتفاء الرئيس ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الزيارة الأخيره للولايات المتحدة الأمريكيه ، وهو ما أكد علي دعم كافه أواصر التعاون الثقافي والاجتماعي والإقتصادي والتفاعل بين البلدين”.

جاء ذلك في تصريحات صحفيه له أثناء فيكن مساء أمس الثلاثاء بمحافظه بورسعيد والتي زار فيها عدداً من المنشآت السياحيه والتقي عددا من المستثمرين والقيادات التنفيذيه والثقافيه لبحث سبل تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للمواطنين ولنقل صوره كامله صادقه للشعب الأمريكي عن محافظه بورسعيد وباقي محافظات الجمهوريه وما تشهده مصر من تنميه واستقرار أمني آملا في عودة السياحه كما كانت في الماضي ولدعم العلاقات بين الشعبين.

وقال القنصل الأمريكي ” إنه سيتم أيضا بحث سبل التعاون الممكنه استثماريا ولاسيما بعد إرسال الحكومه المصريه وفدا من رجال الأعمال للولايات المتحده الأمريكيه مايو الماضي لاستعراض الاستثمارات وبحث سبل التعاون المتاحه” مشيدا بالخطوات الجادة للحكومة المصرية في التنميه الشامله.