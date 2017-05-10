أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأمريكية منخفضًا يوم الثلاثاء بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا جديدًا أثناء التعاملات للجلسة الثانية على التوالي بينما أصبحت أبل أول شركة أمريكية على الإطلاق تتجاوز قيمتها السوقية 800 مليار دولار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضًا 36.50 نقطة أو ما يعادل 0.17 بالمئة إلى 20975.78 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.46 نقطة أو 0.10 بالمئة ليغلق عند 2396.92 نقطة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى على الإطلاق عند 2403.87 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 17.93 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 6120.59 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيًا مرتفعًا أثناء التعاملات بلغ 6132.99 نقطة.