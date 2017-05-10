واشنطن - ا ش ا

قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض اليوم الأربعاء لبحث الوضع في سوريا ومجموعة واسعة النطاق من القضايا الدولية.

ولافروف أكبر مسؤول روسي يلتقي به ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير .

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، إن جدول أعمال اللقاء يشمل الوضع في سوريا والعلاقات الأمريكية الروسية والقضايا العالمية الأخرى.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بعد الضربات الجوية الأمريكية لقاعدة جوية سورية ردًا على هجوم بأسلحة كيماوية أنحت واشنطن باللائمة فيه على الرئيس السوري بشار الأسد، حليف روسيا.