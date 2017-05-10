بلغاريا - وكالات

احتل المغني البلغاري، روسي الأصل، كريستيان كوستوف، المرتبة الثانية في تصنيف مكاتب المراهنات لنيل جائزة مسابقة “يوروفيجن-2017” التلفزيونية للأغنية الأوروبية.

وقالت صحيفة “Life” الروسية إن كوستوف البالغ من العمر 17 عامًا، والذي أطلق عليه لقب “تحية من روسيا”، ولد في العاصمة الروسية العام 2000، ودرس في استوديو “نيبوسيدي”، وشارك العام 2013 في مسابقة قناة التلفزيون الروسية الأولى “صوت الأطفال”، حيث اختاره المغني الروسي المعروف، ديما بيلان، ليغني ضمن فريقه.

وترشح كوستوف إلى الدور النهائي في المسابقة، ثم انتقل إلى بلغاريا مع والديه.

وقالت بعض وسائل الإعلام الأوروبية إن حصول المغني كوستوف على المرتبة الأولى في “يوروفيجن-2017” سينشر الفرح في روسيا، لأنه من المرجح أن يشكر بلاده في كلمة سيلقيها في ختام المسابقة، لذلك أطلق عليه الصحفيون لقب “تحية من روسيا”.

يذكر أن المغني كوستوف سيقدم أغنية بعنوان “Beautiful mess” في مسابقة “يوروفيجن-2017″، التي ستقام في العاصمة الأوكرانية كييف.

يذكر أن المغنية، يوليا سامويلوفا، كانت ستمثل روسيا في المسابقة من خلال أغنيتها “Flame Is Burning”، إلا أن المخابرات الأوكرانية فرضت حظرًا على دخولها إلى أوكرانيا مدة 3 أعوام، وذلك لتقديمها عرضًا غنائيًا في القرم.