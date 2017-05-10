الرياض - أ ش أ

استقبل الفتح السعودي أربعة أهداف في الشوط الأول ليخسر 1-4 أمام مضيفه لخويا، ويفشل في اللحاق ببطل قطر في دور 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في ختام جولات المجموعة الثانية يوم الثلاثاء.

كان الفتح بحاجة للفوز وانتظار خسارة استقلال خوزستان الإيراني على أرضه أمام الجزيرة الإماراتي ليرافق لخويا إلى الدور المقبل لكنه دفع ثمن أخطائه في الشوط الأول.

وتأهل استقلال إلى دور 16 بعد تعادله 1-1 مع ضيفه الجزيرة متذيل الترتيب.

ويملك لخويا 14 نقطة في الصدارة وضمن التأهل في وقت سابق ويليه استقلال برصيد تسع نقاط مقابل ست نقاط للفتح ثالث الترتيب، ونقطتين للجزيرة بطل الإمارات القابع في المركز الأخير.

وفي الدوحة استغل محمد موسى خطأ فادحًا من حارس الفتح علي المزيدي ليفتتح التسجيل بعد تسع دقائق، وضاعف التونسي يوسف المساكني التقدم بعدما أحسن التعامل مع تمريرة الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقيقة 20.

وبعد سبع دقائق أضاف علي عفيف الهدف الثالث بتسديدة جميلة من على حدود منطقة الجزاء.

واختتم الإسباني تشيكو فلوريس الشوط الأول بهدف رابع بتسديدة مباغتة داخل المنطقة، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الوحيد للفتح بالخطأ في مرماه قبل نهاية اللقاء.