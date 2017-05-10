قال وزير التجارة الأمريكي ويبور روس يوم الثلاثاء إن إقتصاد الولايات المتحدة لن يحقق المستوى الذي تستهدفه إدارة ترامب للنمو هذا العام والبالغ 3 بالمئة.

وأشار إلى أن هذا المستوى للنمو لن يتحقق حتى تصبح جميع سياسات الإدارة للضرائب وتنظيم الأسواق والتجارة والطاقة قيد التنفيذ بشكل كامل.

وقال روس أن المستوى المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي “بالتأكيد غير قابل للتحقيق هذا العام”. وأضاف قائلا “الكونجرس يبطىء خطى كل شيء”.

لكن روس قال إنه يمكن في نهاية المطاف تحقيق النمو المستهدف في العام التالي لتنفيذ جميع سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لتحفيز قطاع الأعمال. وأشار إلى تأجيلات محتملة إذا تباطأت خطة تخفيضات الضرائب في الكونجرس.